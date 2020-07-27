Кроссовки

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Кроссовки

Новое сообщение gambit » 27 июл 2020, 22:39

Никак не могу решить, какие кроссовки для баскетбола приобрести. Дадите какие-нибудь советы?


gambit
Фанат
 
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Re: Кроссовки

Новое сообщение wenow » 27 июл 2020, 22:52

Как по мне, то для баскетбола просто идеальным вариантом сейчас являются кроссовки Nike Air Jordan, продаваемые тут https://allshoes.com.ua/catalog/krossov ... air_jordan . Они отлично фиксируют стопу, да и, кроме того, обладают высочайшим качеством изготовления.
wenow
Писатель
 
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