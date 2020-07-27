Кроссовки
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кроссовки
Никак не могу решить, какие кроссовки для баскетбола приобрести. Дадите какие-нибудь советы?
- gambit
- Фанат
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Кроссовки
Как по мне, то для баскетбола просто идеальным вариантом сейчас являются кроссовки Nike Air Jordan, продаваемые тут https://allshoes.com.ua/catalog/krossov ... air_jordan . Они отлично фиксируют стопу, да и, кроме того, обладают высочайшим качеством изготовления.
- wenow
- Писатель
-
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4