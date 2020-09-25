Мусульманские похороны

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Мусульманские похороны

Новое сообщение Miklakova » 25 сен 2020, 18:45

Здравствуйте. Умер коллега. Мы разной веры. Я даже и не знаю, как проходят похороны по мусульманским обычаям. Что с собой нести для проводов усопшего?


Miklakova
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Re: Мусульманские похороны

Новое сообщение Суворова » 25 сен 2020, 19:04

Здравствуйте. Я только лишь единожды была на мусульманских похоронах. Запомнилось, что могила устроена таким образом, когда лицо умершего направлено в сторону мекки. А так, больше то и сказать вам нечего. Вы почитайте информацию про мусульманские похороны https://ritual.by/info/funeral-in-islam/ в интернете на страничке новой ритуальной компании. Они этим занимаются непосредственно, поэтому все знают.
Суворова
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