Что можете посоветовать?
Посоветуйте к просмотру...!!!книги, фильмы, кино, видео, музыка
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Посоветуйте к просмотру...!!!
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!
Сабрина писал(а):Посоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн.
Что можете посоветовать?
Я недавно смотрела Раковое Искушение и так же Темная Башня.
Если вы любитель жанра, то конечно же вам просмотр этих новинок будет интересен. Найти обе эти картины вот здесь http://kinovau.com/categories/vestern/ можно, и так же там можно найти предложения и на другие аналогичные картины на 2018, так и 2017 года.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!
А Вы вот здесь на Фильмоша кинопортале https://filmosha.com/ ставьте 2019 год и сортировку по рейтингу. Сразу получите сотню популярнейших новых фильмов любого жанра. Давно им пользуюсь очень удобноПосоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн.
Что можете посоветовать?
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Rublev
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2019, 14:17
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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!
Где можно скачать или посмотреть в онлайне индийские фильмы в адекватном переводе и хорошем качестве?
А то у меня девушка ими увлекается, нашла на https://slovami.net обзор лучших, попросила скачать, а где их искать, я даже не знаю.
Так что буду рад, если кто посоветует.
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!
- gelado
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 июн 2019, 17:32
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