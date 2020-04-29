Re: Проститутка

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Re: Проститутка

Новое сообщение Motilok » 29 апр 2020, 10:27

Хотел бы переспать с красивой проституткой из Таганрога


Motilok
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Re: Проститутка

Новое сообщение Koken » 29 апр 2020, 17:12

Если тебе хочется провести время с проституткой 2020, тогда советую позвонить Алиночке, она за час берет 3000 рублей, это если у тебя дома. Малышка предоставляет разные услуги, все они указаны на сайте её страничке, там же имеются и контакты.
Koken
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 апр 2020, 00:07
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