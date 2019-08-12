Издать книгу, как?
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Издать книгу, как?
Кто знает, подскажите, с чего начать, куда обратиться. Хочу издать книжку со стихами. Количество экземпляров - ну примерно с десяток. Как это сделать наиболее бюджетно?
- Another Life
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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