Издать книгу, как?

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Издать книгу, как?

Новое сообщение Another Life » 12 авг 2019, 18:13

Кто знает, подскажите, с чего начать, куда обратиться. Хочу издать книжку со стихами. Количество экземпляров - ну примерно с десяток. Как это сделать наиболее бюджетно?


Another Life
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Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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