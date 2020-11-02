Неплавляпмые материалы

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Неплавляпмые материалы

Новое сообщение JART88 » 02 ноя 2020, 15:28

Прошу помощи у знающих людей. Куда стоит обратится, если мне нужно отыскать неплавляемые материалы?? Я не смог отыскать в своём городе, то ли потому, что мест не знаю, то ли их действительно нет... а мне нужно кровлю сделать..


JART88
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Re: Неплавляпмые материалы

Новое сообщение LOLA123 » 02 ноя 2020, 15:29

Я вот не так давно делал себе кровлю именно такими материалами и могу сказать, что это лучший вариант. Посоветовать продавца не могу, потому что с моего города вам точно никто не сможет доставить материалы. Удач в поисках)
LOLA123
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Re: Неплавляпмые материалы

Новое сообщение QWERTY1011 » 02 ноя 2020, 15:32

Когда было нужно, то я покупал тут

https://tekhno-elast.ru/ действительно у Техноэласт хорошего качества товары, а цены тоже приятные. Так что посмотрите, у них есть доставка, при этом довольно выгодная. Удачи с ремонтом. Надеюсь, мой совет вам пригодится)))

QWERTY1011
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