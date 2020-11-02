Неплавляпмые материалы
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Неплавляпмые материалы
Прошу помощи у знающих людей. Куда стоит обратится, если мне нужно отыскать неплавляемые материалы?? Я не смог отыскать в своём городе, то ли потому, что мест не знаю, то ли их действительно нет... а мне нужно кровлю сделать..
- JART88
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
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Re: Неплавляпмые материалы
Я вот не так давно делал себе кровлю именно такими материалами и могу сказать, что это лучший вариант. Посоветовать продавца не могу, потому что с моего города вам точно никто не сможет доставить материалы. Удач в поисках)
- LOLA123
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Неплавляпмые материалы
Когда было нужно, то я покупал тут
https://tekhno-elast.ru/ действительно у Техноэласт хорошего качества товары, а цены тоже приятные. Так что посмотрите, у них есть доставка, при этом довольно выгодная. Удачи с ремонтом. Надеюсь, мой совет вам пригодится)))
- QWERTY1011
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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