ala.ilonova » 19 дек 2015, 19:29

Народу там много в сезон, а не в сезон делать особо нечего, разве что на лыжах покататься, плюс цены практически Европейские, а где то даже и дороже, смысла особо не вижу туда ехать.

Разве только друзья или родственники там обитают, с ними встретиться, пообщаться.